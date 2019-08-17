Американский актер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет

16 августа в Лос-Анджелесе скончался известный американский актер, лауреат «Золотого глобуса» и номинант на «Оскар» Питер Фонда.

Актер умер в возрасте 79 лет в своем доме в окружении родных и близких. В последнее время Фонда болел раком легких, сообщает Variety .

Известность Питер Фонда получил в 1969 году после выхода фильма Денниса Хоппера «Беспечный ездок», где Фонда сыграл главную роль. Сценарий, одним из авторов которого был Фонда, был номинирован на «Оскар», а фильм впоследствии получил статус культового.

За почти полвека в кино Питер Фонда сыграл в семи десятках фильмов и сериалов, в том числе в «Гонки “Пушечное ядро”», «Побег из Лос-Анджелеса», «Золото Ули» («Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, номинация на «Оскар»), «Страсть Эйн Рэнд» («Золотой глобус» за лучшую роль второго плана), «Сверхновая», «Поезд на Юму», «Призрачный гонщик», «Реальные кабаны».

Фонда — хорошо известная в Голливуде фамилия. Генри Фонда — отец Питера Фонда — начал сниматься еще в 1935 году, получил две премии «Оскар»; Джейн Фонда — сестра Питера — также дважды лауреат «Оскара»; Бриджит Фонда — его дочь — впервые появилась на экране в возрасте пяти лет, дважды номинировалась на «Золотой глобус».