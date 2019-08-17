В Бресте 18-летний парень топором громил гипермаркет

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Сотрудники Департамента охраны в Бресте задержали молодого человека, который топором громил гипермаркет «Евроопт».

Около трех часов ночи 18-летний брестчанин, разбив топором стеклянные двери магазина, вошел в помещение и начал громить витрины торговых павильонов. 

Сработала охранная сигнализация. К месту происшествия выбыла группа задержания отдела Департамента охраны Московского района Бреста. 

На неоднократные требования милиционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал и продолжал двигаться на правоохранителей. 

Сотрудники милиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего хулиган остановился и был задержан.

Брестским межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство), сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: хулиганство погром Город: Брест

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