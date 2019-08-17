Следственный комитет обнародовал видео из ограбленного ювелирного магазина

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Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) Уголовного кодекса по факту хищения из ювелирного магазина «Яхонт», расположенного на улице Киселева в Минске.

По данным следствия, утром 17 августа около 11:30 двое неизвестных зашли в торговый зал магазина, распылили перцовый газ, на руки продавцов надели наручники, разбили витрины и забрали преимущественно золотые ювелирные изделия, после чего и скрылись.

На место происшествия выезжало руководство УСК по Минску и ГУВД Мингорисполкома.
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Тэги: ограбление ювелирный магазин Город: Минск

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