Четырнадцать граждан Беларуси проживало в отеле «Токио Стар» в Одессе, где случился крупный пожар

Порядка двухсот человек находилось в отеле «Токио Стар» в Одессе, где в ночь на 17 августа произошел пожар, унесший жизни девяти человек.

В числе постояльцев было 29 иностранных граждан, среди них 14 граждан Беларуси, а также пять граждан Франции, двое граждан Турции, двое граждан США и по одному гражданину Молдовы, Польши, Германии, Ирака, Узбекистана и Великобритании.

Восемь погибших были обнаружены сразу, еще одно тело найдено в процессе осмотра места пожара. Опознание погибших пока не проводилось, сообщает РБК-Украина .

Пострадало десять человек, семь из них доставлены в ожоговое отделение 10-й горбольницы, шесть человек пока в реанимации.

По предварительным данным, пожар возник на втором этаже отеля из-за короткого замыкания в электрощитовой рядом с прачечной. Также рассматриваются другие версии — поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем.