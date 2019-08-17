Четырнадцать граждан Беларуси проживало в отеле «Токио Стар» в Одессе, где случился крупный пожар
Порядка двухсот человек находилось в отеле «Токио Стар» в Одессе, где в ночь на 17 августа произошел пожар, унесший жизни девяти человек.
В числе постояльцев было 29 иностранных граждан, среди них 14 граждан Беларуси, а также пять граждан Франции, двое граждан Турции, двое граждан США и по одному гражданину Молдовы, Польши, Германии, Ирака, Узбекистана и Великобритании.
Восемь погибших
Пострадало десять человек, семь из них доставлены в ожоговое отделение 10-й горбольницы, шесть человек пока в реанимации.
По предварительным данным, пожар возник на втором этаже отеля из-за короткого замыкания в электрощитовой рядом с прачечной. Также рассматриваются другие версии — поджог с целью сокрытия убийства и неосторожное обращение с огнем.