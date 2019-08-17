Минское «Динамо» проиграло своему фарм-клубу в полуфинале Кубка Беларуси по хоккею

Минская «Юность» и «Динамо-Молодечно» встретятся 18 августа в финале Кубка Беларуси по хоккею. Решающую стадию турнира принимает Орша.

17 августа состоялись полуфиналы.

«Юность» обыграла гродненский «Неман» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Отличились Лопачук, Мальцев и Кашкар.

«Динамо-Молодечно» было сильнее минского «Динамо» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Команда из Молодечно является фарм-клубом белорусского представителя в КХЛ.

В составе младших «зубров» отличились Лисичкин (дважды), Зубрицкий и Боярчук. У минчан забили Готовец и Павлович. Четвертую шайбу минчане пропустили в пустые ворота при счете 2:3.

Финал «Юность» — «Динамо-Молодечно», а также матч за третье место «Неман» — «Динамо» состоятся 18 августа.