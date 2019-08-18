Российского оппозиционера Илью Яшина задержали сразу после освобождения

Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали бойцы 2-го оперполка на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Об этом политик сообщил в Twitter.

На выходе из спецприемника снова задержан брйцами 2-го оперполка pic.twitter.com/zjTo1hHVLx — Илья Яшин (@IlyaYashin) August 18, 2019

Сотрудник полиции сказал Яшину, что его задерживают за призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа, но оппозиция не планировала протесты на эти даты. В Москве 17 августа проходили одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями.

Яшин был отправлен под арест 29 июля, суд назначил ему 10 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля. На следующий день суд добавил политику еще 10 суток за организацию несогласованного митинга. Но поскольку сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, по закону не суммируются, а исчисляются одновременно, Яшин должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста, срок которого истекал 18 августа.

В Москве с середины июля проходят акции протеста. 10 августа на проспекте Сахарова собралось до 60 тысяч человек.