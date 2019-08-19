Давыдько: «Белой Руси» не надо бороться за власть, она и так у власти

Республиканскому общественному объединению «Белая Русь» сегодня нет необходимости становиться партией, считает его председатель Геннадий Давыдько.

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«Я не думаю, что сегодня надо нам становиться партией», — сказал он в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.

«Дело в том, что «Белая Русь» реализует свою политику, свою программу в формате общественного объединения очень и очень успешно. Мы не хотим бороться за власть, мы у власти, — пояснил Давыдько. — У нас всё есть. У нас есть возможность менять несовершенство этого мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы станем просто партией, которая должна будет бороться за власть. Может быть, в будущем это, но не сегодня».

Давыдько отметил, что 78% из действующих 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания — члены «Белой Руси». «Это, можно сказать, лобби», — добавил он.

При этом Давыдько уклонился от прямого ответа на вопрос, на сколько мест рассчитывает «Белая Русь» в парламенте следующего созыва. «Тут не в цифрах дело — дело в соратниках. В той конструктивной силе, которая должна быть в большинстве представлена в парламенте», — сказал он.

Следует отметить, что на форуме, посвященном предстоящей избирательной кампании, который «Белая Русь» провела 17 августа в Минске, Давыдько сообщил журналистам: на нынешних выборах в Палату представителей (они пройдут 17 ноября этого года) общественое объединение будет выдвигать 80 кандидатов в депутаты.

Как считает Давыдько, за полтора года его пребывания на должности председателя крупнейшего общественного объединения страны, «Белая Русь» стала демократичнее. «Мы сняли галстуки, мы пытаемся быть демократичнее. Можно сказать, что это организация, которая основной своей целью ставит борьбу с болевыми точками. То есть, борьбу с проблемами, которые существуют в первую очередь в социальной плоскости. Попытка помочь исполнительной власти справляться с теми проблемами, которые возникают в регионах», — заявил он в интервью телеканалу СТВ.

«Например, в одном из районов Минска хотели построить много паркингов. Народ возмутился, обратились в «Белую Русь». Мы написали письмо в Министерство архитектуры и в другие инстанции с требованием учесть мнение народа, и эту стройку свернули. Таких примеров очень много — и по частным судьбам, по людям, и по общественным движениям», — утверждает Давыдько.

РОО «Белая Русь» было создано в 2007 году. На сегодня это провластное объединение насчитывает более 170 тысяч членов.

Вопрос о преобразовании «Белой Руси» в политическую партию обсуждается уже не один год, в том числе внутри организации. По итогам последнего съезда РОО, который прошел 19 января 2018 года, глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила: для преобразования «Белой Руси» в политическую партию необходим посыл со стороны ее членов и сторонников. «Возможно, что «Белая Русь» или другая организация станет партией, когда это будет нужно людям, — сказала Кочанова. — Жизнь и время меняется. Когда будет посыл, тогда это может и произойти. Пока мы такого не увидели и не услышали».