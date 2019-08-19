Интеллигенция требуют регистрации Белорусской автокефальной православной церкви

Участники конференции «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви», состоявшейся 17 августа в Чернигове, приняли заявление «О необходимости регистрации БАПЦ».

Текст заявления БелаПАН предоставила участница форума Алена Толстая — сопредседатель движения солидарности «Разам», которое выступило организатором конференции.

Участники форума — порядка 100 представителей интеллигенции из Беларуси и Украины — потребовали от белорусских властей «безусловного исполнения требований конституционного права на равенство религий и вероисповедания перед законом».

«Исходя из этого, требуем: зарегистрировать структуры Белорусской автокефальной православной церкви в Беларуси, а также остановить дискриминацию православных белорусов», — говорится в принятом заявлении.

Неканоническая БАПЦ во главе с предстоятелем Святославом (Логиным), архиепископом Новогрудский, долгие годы находится в эмиграции. Ее главный храм — Кафедральный собор святого Кирилла Туровского — расположен в Нью-Йорке. В Беларуси (в Минске) действует приход святой Евфросинии Полоцкой, его настоятель — протоиерей Леонид Акалович.

15 октября 2018 года в Минске состоялось заседание священного синода Русской православной церкви (РПЦ), на котором было принято решение полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Причиной тому стали действия Константинополя, направленные на предоставление автокефалии православной церкви в Украине, которую РПЦ считает своей канонической территорией.

5 января этого года митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси заявил, что в Беларуси стремления к автокефалии православной церкви нет.

«Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: «А не попросить ли и нам в Беларуси?» Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Всё. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют», — сказал митрополит Павел в интервью телеканалу СТВ.

«Разве нам плохо сегодня? Слава Богу, и глава государства, и правительство сегодня делают все возможное, чтобы жили люди в Беларуси в мире и в согласии. Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти. Поэтому будем надеяться, что этого в Беларуси не произойдет», — добавил глава Белорусской православной церкви.