Захаров вновь прошелся по хоккейному хозяйству Беларуси: система у нас развалена

По мнению главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова, нынешние проблемы ХК «Динамо» отражают в целом то, что происходит в отечественном хоккее.

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Своим мнением он поделился после финала Кубка Салея, в котором его клуб праздновал победу.

Комментируя выступления «зубров» (заняли четвертое место), Захаров заметил, что показанный «бело-голубыми» результат — это «отражение всех проблем белорусского хоккея».

Главком «Юности» убежден, что в Беларуси «система хоккейная развалена».

Захаров заметил, что ему «жалко этих тренеров, работающих в клубе, честно. Четвертое место — это неправильно. Минское «Динамо» — это бренд страны, я провел там лучшие годы».

Напомним, неудачно для «зубров» завершился и предшествующий Кубку Салея турнир в Нижнем Новгороде, где команда заняла последнее место, пропустив вперед даже команду из нехоккейного Узбекистана:

На турнире в Нижнем Новгороде «Динамо» провело четыре встречи:

Захаров не раз подвергал критике хоккейное хозяйство страны и нынешнего главу федерации хоккея Геннадия Савилова.

Так, отмечал он в конце минувшего декабря, белорусский хоккей находится в настоящем кризисе, из-за которого в чемпионате может остаться всего две команды.

Впрочем, уже в мае этого года Захаров высказал мнение, что «нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом, он однозначно в хоккее разбирается. Если бы не было президента, не было бы хоккея в стране».