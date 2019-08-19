ГАИ за три недели проведет по всей стране сразу два спецмероприятия

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут за три недели сразу три спецмероприятия, которые будут касаться маленьких пассажиров.

Так, в воскресение началась акция «Маленький пассажир — большая ответственность!», в ходе которой экипажи ДПС уделят особое внимание правилам перевозки юных пассажиров. Это связано с тем, что увеличилась активность перевозки детей из мест отдыха.

Мероприятие продлится с 18 по 24 августа, а уже на следующий день — 25 августа — начнется вторая акция «Внимание — дети!». По пятое сентября включительно необходимо ездить на водители транспорта должны ездить с включенным ближним светом.
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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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