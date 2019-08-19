«Времени для раскачки нет». Лукашенко перед выборами назначил нового замглавы Администрации президента

Александр Лукашенко назначил сегодня нового заместителя главы Администрации президента.

Фото пресс-службы президента

В новой должности Андрей Кунцевич (ранее работал зампредом Могилевского облисполкома) будет заниматься вопросами идеологии и работы СМИ.

Глава государства отметил, что времени на раскачку у Кунцевича нет, так как выборы — это «большая идеологическая работа». «Вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах», — дал напутствие Лукашенко.

Еще одной сферой ответственности нового замглавы президент назвал интернет: «Не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию президента».