Угрозы о взрывах продолжают поступать: «заминированы» крупнейшие ТЦ

В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы», — отметила она.

В настоящее время из разных источников поступает информация о минированиях. Так, сообщения о минировании получены в торговых центрах Dana Mall и Galleria Minsk, офисном центре Rubin Plaza. По информации tut.by, проходит эвакуация из торговых центров «Столица» и Galileo. Редакция издания onliner.by опубликовала сообщение, что им на электронную почту поступило сообщение от «группировки Orwell». В последние месяцы от их имени осуществлялся ряд ложных минирований в городах Украины.

Первоначально, напомним, сообщалось о минировании зданий пяти гостиниц, расположенных в Минске, а также национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

СК возбудил угловное дело «по фактам заведомо ложных сообщений об опасности» (ч. 1 ст. 340 УК).

По данным МВД, с начала текущего года в стране зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает ведомство, сообщения чаще всего поступают посредством телефонных звонков или на электронную почту «заминированных» объектов или организаций (торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы и т.д.). При этом ни один такой факт не подтвердился.