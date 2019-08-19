Видеофакт. Руины стотысячного города в Сирии сняли с дрона

Хан Шейхун опустел, некоторые районы полностью уничтожены. За город до сих пор идут бои.

Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео последствий наземных и воздушных ударов армии режима Башара Асада и его союзников по сирийскому городу Хан Шейхун.

В результате ударов армии Асада и ВКС России с февраля в Хан Шейхуне (провинция Идлиб) разрушено восемь школ, три медицинских учреждения, подстанция, центр гражданской обороны и три пекарни.

До начала конфликта в Сирии численность населения Хан Шейхуна составляла 100 тысяч человек. Сегодня эта цифра приближается к нулю.

Бои за Хан Шейхун на юге зоне деэскалации в Сирии продолжаются. Сегодня стало известно, что армия Асада установила контроль над рядом территорий, плотно приблизившись к Хан Шейхуну в попытке окружить его. В то же время оппозиция и противники Асада потеряли контроль над районом Факир в окрестностях Хан Шейхуна.