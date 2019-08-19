Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент России сделал это во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном.

«В прошлом году к выборам не было допущено 111 человек. В этом году — 56. Там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», — сказал Путин.

При этом Путин сравнил протесты в Москве с акциями «желтых жилетов» во Франции.

«Ни власти, ни какие-то граждане не имеют права доводить ситуацию до абсурда. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона», — отметил он.

Акции протеста по инициативе оппозиционера Алексея Навального начались 14 июля. Демонстранты требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. 10 августа на проспекте Сахарова собралось до 60 тысяч протестующих.