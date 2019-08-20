Из-за БелАЭС Литва закупит таблетки йода почти на 1 млн евро

Власти Литвы из-за строящейся в Островецком районе Белорусской атомной электростанции приняли решение в целях безопасности закупить крупную партию таблеток йода.

Как сообщается, планируется закупить более четырех миллионов штук лекарства. Казне это обойдется в 900 тыс. евро.

Ожидается, что таблетки, помогающие уменьшить накопление радиации в щитовидной железе, будут доставлены уже через месяц.

Отмечается, что в свободную продажу они не будут поступать, а будут раздаваться населению страны бесплатно в случае утечки радиации на БелАЭС, пишет «ЕП» .

Ранее Naviny.by писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться в Островце.

Однако премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш опроверг заявление литовского лидера: «Я боюсь, что он, вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего. Я могу еще раз повторить: латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи».