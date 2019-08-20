19-летний минчанин украл из храма кучу драгоценностей

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До четырех лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю столицы за кражу из храма драгоценностей.


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Как сообщили в милиции, в одном из храмов Первомайского района он подошел к иконе и похитил с нее порядка 150 ювелирных изделий, которые были подарены храму прихожанами.

Сумма ущерба составила около 1 тыс. рублей.

Задержание проводилось с помощью силовой поддержки ОМОНа.

В милиции сообщили, что подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Ранее сообщалось, что из Свято-Екатериненской церкви в деревне Гадичево (Гомельский район) украли старинную икону «Всех Скорбящих Радость» (возраст — не менее 130 лет). Воры забрались в церковь, повредив замок. О краже в милицию сообщила регент церковного хора.

 
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Тэги: кража религия храм Город: Минск

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