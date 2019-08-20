В Толочинском районе ребенок сжег соседские гараж и авто

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Шестилетний ребенок, забавляясь со спичками, сжег соседский гараж и автомобиль.

ЧП произошло накануне утром в деревне Конопельчицы (Толочинский район).

Когда спасатели прибыли по месту вызова, уже открыто горели крыша и рядом стоящая легковушка.

В ходе разбирательства выяснилось, что поджог совершил шестилетник мальчик, сосед погорельца. Ребенок остался без присмотра бабушки и чиркнул спичкой.

К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил кровлю гаража и автомобиль.
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Тэги: пожар дети Город: Толочин

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