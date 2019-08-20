Лукашенко о силовых захватах: этим безмозглым людям не место в системе

Продолжая разгром действий отдельных правоохранителей, Александр Лукашенко высказался о применении активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.

Фото пресс-службы президента

«Видите ли, вершители судеб! — заметил президент. — Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум».

По его мнению, так могут поступать только «безмозглые люди», которым «не место в правоохранительной системе».

«Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко возмутился, что его об этих фактах просто информируют, а надо принимать меры в отношении таких сотрудников.

«Это не обеспечение законности», — подчеркнул президент.