Лукашенко о силовых захватах: этим безмозглым людям не место в системе

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Продолжая разгром действий отдельных правоохранителей, Александр Лукашенко высказался о применении активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.

Фото пресс-службы президента

«Видите ли, вершители судеб! — заметил президент. — Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум».


Лукашенко зол: фальсификация дел такова, что лучше бы вы их не возбуждали

По его мнению, так могут поступать только «безмозглые люди», которым «не место в правоохранительной системе».

«Что вообще недопустимо в практике силовиков — появляется новая «форма» работы — прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко возмутился, что его об этих фактах просто информируют, а надо принимать меры в отношении таких сотрудников.

 «Это не обеспечение законности», — подчеркнул президент.
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Тэги: правоохранительная система Персона: Александр Лукашенко

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