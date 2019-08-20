Польская парламентская делегация посетит Беларусь в августе

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С 21 по 23 августа Беларусь посетит польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким.

Рышард Терлецки. Фото: Polskie Radio

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси, в ходе визита стороны обсудят вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, углубления торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества.

Утром 22 августа в Доме правительства состоится встреча польской делегации с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком. Там же запланирована встреча с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши.

Помимо этого, польские парламентарии встретятся с руководством Министерства спорта и туризма, посетят спорткомплекс «Минск-Арена».


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Запланированы также поездки делегации в Мядельский и Глубокский районы. Члены делегации встретятся с руководством Мядельского райисполкома (Минская область), побывают в национальном парке «Нарочанский» и экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад».

В деревне Нарочь делегация примет участие в богослужении и церемонии торжественного открытия мемориальной доски памяти польского экономиста и общественный деятеля, супруги 8-го президента Польши Леха Качиньского Марии Качиньской.

В последний день визита делегация посетит санаторно-курортный комплекс «Плисса» в Глубокском районе (Витебская область), где встретится с руководством района и представителями польской диаспоры.
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Тэги: Беларусь-Польша Плисса нацпарк Нарочанский Персона: Рышард Терлецки

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