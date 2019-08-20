Подросток заставлял детей заниматься сексом с сестрой в Берестовицком районе

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Юный сельчаниин насмотрелся порнофильмов и захотел посмотреть «вживую». В качестве «актеров» он выбрал малолетних детей, а «актрисы» — сводную сестру. Это произошло в начале августа.


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По сообщению областного УВД, несовершеннолетний отвел сводную сестру и несколько малолетних мальчиков подальше от дома. Там путем запугивания убедил их попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он наблюдал со стороны.

Спустя время мама девочки случайно услышала в разговоре, что с ее дочери мальчики снимали белье.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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Тэги: принуждение к сексу малолетние детская порнография Город: Берестовица

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