Подросток заставлял детей заниматься сексом с сестрой в Берестовицком районе

Юный сельчаниин насмотрелся порнофильмов и захотел посмотреть «вживую». В качестве «актеров» он выбрал малолетних детей, а «актрисы» — сводную сестру. Это произошло в начале августа.

По сообщению областного УВД, несовершеннолетний отвел сводную сестру и несколько малолетних мальчиков подальше от дома. Там путем запугивания убедил их попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он наблюдал со стороны.

Спустя время мама девочки случайно услышала в разговоре, что с ее дочери мальчики снимали белье.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.