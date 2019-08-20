В Греции разбился вертолет с россиянами
На борту по предварительным данным находились три человека.
Частный вертолет упал в море в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес, сообщило агентство
По словам агентства, развернута операция по поиску и спасению лиц, которые находились в вертолете. Их число пока не известно.
Пилот задел линии электропередачи, потерял управление, и машина упала в море. Остров Порос после ЧП остался без электроснабжения.