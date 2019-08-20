«Будем объединяться с Россией». В Орше не пускают белорусский язык в транспорт

Белорусский язык убрали из оршанского транспорта семь лет назад. С тех пор чиновники отфутболивают все обращения за его возвращение. Что же мешает объявлять остановки и писать расписание движения транспорта по-белорусски и каким боком к оршанским автобусам Союзное государство с Россией?

В петиции оршанцев говорится, что встречи с чиновниками по поводу белорусского языка результата не дают. Местные и областные чиновники на все обращения вернуть белорусский язык в транспорт ссылались на два государственных языка и закрывали вопрос, передает «Еврорадио» .

Чтобы не переводить русскоязычные объявления, местные и областные чиновники сначала ссылались на то, что... нет специалиста, который сделает эту работу. Потом нашлась новая причина — обращения местных жителей, которые якобы выступили против родного языка в автобусах. Идеологическому отделу дается задание: найти пять, десять человек из Совета ветеранов или другой привластной партии, которые подпишут.

О жалобах на белорусский язык в общественном транспорте нам рассказал и заместитель директора по перевозкам Оршанского автобусного парка № 3 ОАО «Витебскоблавтотранс» Виталий Терещенко. А еще он говорит, что в переводе нет смысла, ведь белорусам нужно в скором времени готовиться к объединению с Россией: «У нас содружество с Россией. Скоро объединяться будем».