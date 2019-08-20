Сукало обвинил органы дознания в нарушении принципа презумпции невиновности

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Среди недочетов работы Следственного комитета — нарушение принципа презумпции невиновности, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам прошедшего 20 августа у Александра Лукашенко совещания с руководителями силовых структур.

«Был нарушен главный конституционный принцип уголовного правосудия — это принцип презумпции невиновности. Когда органы предварительного расследования, органы дознания придают особое значение первичным оперативным данным, полученным на начальной стадии уголовного процесса. И затем значение этих доказательств переоценивается, а затем в ходе дальнейших процессуальных действий они не подтверждаются», — сообщил Сукало в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что существует тенденция к увеличению количества томов уголовного дела, что не повышает качество расследований.


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«Мания какая-то на многотомность идет. Чем больше томов, тем вроде бы лучше доказана вина, но нам нужны конкретные [доказательства]. Пусть их будет меньше, но они будут лучше. Если они конкретно не вызывают сомнений, если на видеозаписи есть предмет получения взятки, нам не нужны другие доказательства», — сказал Сукало в эфире ОНТ.

По его словам, треть представленных доказательств суды не используют.

«В Следственном комитете иногда классифицируется сложность дела и затраты каждого следователя в зависимости от количества томов. Это я считаю ошибочным, потому что это не говорит ни о сложности дела, ни о затратах. Примерно 30% от такого объема доказательств не используются судами, и они очевидно не нужны», — считает Сукало.
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Тэги: Верховный суд Следственный комитет презумпция невиновности Персона: Валентин Сукало

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