Определилась десятка финалистов отбора на детское «Евровидение»

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В студии «600 метров» Белтелерадиокомпании прошло прослушивание около сорока претендентов на участие в детском конкурсе «Евровидение-2019» от Беларуси.

Фото с сайта ESCWORLDCLUB носит иллюстративный характер

В финал посчастливилось выйти:

  • Марии Ермаковойа (г. Минск), «VETRA»;
  • Софии Хролович (Минск, «Давай танцуй»);
  • Марии Жилиной (Минск, «Спявала, гукала, чакала»;
  • Арине Пехтеревой (Могилев, «Never Again»);
  • Анастасии Жабко (Минск, «Пойми меня»);
  • Елизавете Мисниковой (Минск, «Пепельный»);
  • Софии Рустамовой (Брест, «Скажи мне»);
  • Группе «Зефир» (Минск, «Лучшие и первые»);
  • Ксении Галецкой (Гомель, «A better world»);
  • Группе Мonkey Tops (Минск, «Посмотри на нас»).

Лучший из лучших из этой десятки будет определен зрительским голосованием после гала-концерта, который пройдет не позже 27 сентября.

Напомним, в этом году конкурс принимает Польша.
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Тэги: детское Евровидение-2019 Персона: Мария Ермолаева София Хролович Мария Жилина Арина Пехтерева Анастасия Жабко Елизавета Мисникова София Рустамова Ксения Галецкая