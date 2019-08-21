Определилась десятка финалистов отбора на детское «Евровидение»

В студии «600 метров» Белтелерадиокомпании прошло прослушивание около сорока претендентов на участие в детском конкурсе «Евровидение-2019» от Беларуси.

Фото с сайта ESCWORLDCLUB носит иллюстративный характер

В финал посчастливилось выйти:

Марии Ермаковойа (г. Минск), «VETRA»;

Софии Хролович (Минск, «Давай танцуй»);

Марии Жилиной (Минск, «Спявала, гукала, чакала»;

Арине Пехтеревой (Могилев, «Never Again»);

Анастасии Жабко (Минск, «Пойми меня»);

Елизавете Мисниковой (Минск, «Пепельный»);

Софии Рустамовой (Брест, «Скажи мне»);

Группе «Зефир» (Минск, «Лучшие и первые»);

Ксении Галецкой (Гомель, «A better world»);

Группе Мonkey Tops (Минск, «Посмотри на нас»).

Лучший из лучших из этой десятки будет определен зрительским голосованием после гала-концерта, который пройдет не позже 27 сентября.

Напомним, в этом году конкурс принимает Польша.