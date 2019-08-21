Определилась десятка финалистов отбора на детское «Евровидение»
В студии «600 метров» Белтелерадиокомпании прошло прослушивание около сорока претендентов на участие в детском конкурсе «Евровидение-2019» от Беларуси.
В финал посчастливилось выйти:
- Марии Ермаковойа (г. Минск), «VETRA»;
- Софии Хролович (Минск, «Давай танцуй»);
- Марии Жилиной (Минск, «Спявала, гукала, чакала»;
- Арине Пехтеревой (Могилев, «Never Again»);
- Анастасии Жабко (Минск, «Пойми меня»);
- Елизавете Мисниковой (Минск, «Пепельный»);
- Софии Рустамовой (Брест, «Скажи мне»);
- Группе «Зефир» (Минск, «Лучшие и первые»);
- Ксении Галецкой (Гомель, «A better world»);
- Группе Мonkey Tops (Минск, «Посмотри на нас»).
Лучший из лучших из этой десятки будет определен зрительским голосованием после гала-концерта, который пройдет не позже 27 сентября.
Напомним, в этом году конкурс принимает Польша.