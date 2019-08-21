Госсекретарь Совбеза Зась: нужен контроль за деятельностью правоохранителей

О необходимости менять стиль работы силовых структур заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания, которое 20 августа провел с руководством правоохранительных органов Александр Лукашенко.

«Разговор будет продолжен. Должен быть доведен вот этот посыл, который сегодня обсуждался на совещании, до всех сотрудников правоохранительных органов, что надо, конечно, менять некоторые подходы в работе, стиль работы и, конечно, повышать качество работы», — сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, на совещании шел разговор и о критериях оценки деятельности правоохранительных органов.

«К сожалению, и здесь есть примеры, когда они провоцируют сотрудников на работу на статистику, на вал», — заявил Зась.

«Вместе с тем это, конечно, не панацея от всех бед, потому что важны не столько критерии, (…) но и важно то, как эти показатели обеспечиваются, — подчеркнул госсекретарь Совбеза. — И здесь, конечно, очень важен ведомственный контроль за деятельностью сотрудников правоохранительных органов, начиная от самого верха, от министра, и заканчивая командиром, руководителем подразделения».