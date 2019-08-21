Скончался легендарный диктор Илья Курган

На 94-м году ушел из жизни легендарный диктор белорусского радио, заслуженный артист БССР Илья Курган. Смерть наступила сегодня ночью.

Получив профессию актера, будущий диктор решил попробовать свои силы на радио. Преодолев большой конкурс, он был зачислен в штат, не меняя место работы с 1949 по 1990 год.

Его «Гаворыць Мінск» — стало визитной карточкой.

Курган — это девичья фамилия матери диктора. Псевдоним Илье Эйдельману пришлось взять по «рекомендации» вышестоящего начальства.

В свое время он был литературным консультантом в Купаловском театре и Республиканском театре белорусской драматургии. Являлся профессором кафедры сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств.