В Шарковщинском районе на поле сгорел трактор

Очередная единица сельхозтехники сгорела в нынешнюю уборочную кампанию. На этот раз ЧП произошло накануне примерно в полдень на поле около деревни Станиславово.

Тракторист пытался самостоятельно потушить «железного коня», но это ему не удалось.

Трактор МТЗ-3022 принадлежит сельхозпредприятию «Доваторский».

В результате повреждены кабина, моторный отсек и колеса.

Одной из причин, которая могла привести к пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки трактора.