В Шарковщинском районе на поле сгорел трактор

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Очередная единица сельхозтехники сгорела в нынешнюю уборочную кампанию. На этот раз ЧП произошло накануне примерно в полдень на поле около деревни Станиславово.

Тракторист пытался самостоятельно потушить «железного коня», но это ему не удалось.

Трактор МТЗ-3022 принадлежит сельхозпредприятию «Доваторский».

В результате повреждены кабина, моторный отсек и колеса.

Одной из причин, которая могла привести к пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки трактора.
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Тэги: пожар урожай-2019 Город: Шарковщина

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