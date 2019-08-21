Лукашенко назвал главную ошибку всех губернаторов Гродненской области

В ходе своего сегодняшнего визита в Ивьевский район Александр Лукашенко раскрыл главную ошибку всех руководителей Гродненской области.

Фото пресс-службы президента

По словам президента, он прибыл в этот край, так как очень переживает за «большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались на западе», то есть больше внимания уделяли развитию областного центра и западных регионов.

Лукашенко отметил, что за счет строительства Белорусской атомной электростанции удалось придать импульс развитию региона вокруг Островца. Однако, подчеркнул он, Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.

Поэтому своим визитом он хочет показать, что «окраины любой губернии — тоже районы, которые должны развиваться, как следует».