Журналистка «Зеленого портала» получила сообщения с оскорблениями и угрозами

Наста Захаревич часто пишет об аккумуляторном заводе в Бресте.

/ Общество
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Человек с такими же именем, фамилией, датой рождения и фотографией, что и в профиле «Вконтакте», с которого пришло оскорбление, баллотировался в Брестский областной совет депутатов как зампред Либерально-демократической партии.

Человек с таким же именем и фамилией раньше писал заявление в милицию на активиста Дмитрия Бекалюка. Противника строительства обвиняли в дискредитации Республики Беларусь, а сумму потенциального ущерба на экспорте оценивали в 4,5 миллиарда долларов, передает greenbelarus.info.

Этот аккаунт также известен тем, что часто оставляет резкие и грубые комментарии под новостями, связанными с противниками завода в Бресте.

После полученных оскорблений и угроз Наста Захаревич подала заявление в милицию.
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Тэги: Зеленый портал АКБ аккумуляторный завод АйПауэр Персона: Наста Захаревич Анастасия Захаревич Город: Брест

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