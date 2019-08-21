Журналистка «Зеленого портала» получила сообщения с оскорблениями и угрозами

Человек с такими же именем, фамилией, датой рождения и фотографией, что и в профиле «Вконтакте», с которого пришло оскорбление, баллотировался в Брестский областной совет депутатов как зампред Либерально-демократической партии.

Человек с таким же именем и фамилией раньше писал заявление в милицию на активиста Дмитрия Бекалюка. Противника строительства обвиняли в дискредитации Республики Беларусь, а сумму потенциального ущерба на экспорте оценивали в 4,5 миллиарда долларов, передает greenbelarus.info .

Этот аккаунт также известен тем, что часто оставляет резкие и грубые комментарии под новостями, связанными с противниками завода в Бресте.

После полученных оскорблений и угроз Наста Захаревич подала заявление в милицию.