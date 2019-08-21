Белорусские теннисистки сыграют с командой Нидерландов в квалификации Кубка федерации

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Матч пройдет на выезде 7-8 февраля 2020 года.

Противостояние будет состоять из четырех одиночных и одной парной игры. Победитель получит путевку в финальный турнир Кубка федерации, который пройдет в Будапеште в апреле.


Беларусь проиграла Австралии в полуфинале Кубка федерации

Женские сборные Беларуси и Нидерландов встречались в 2017 году, тогда наши спортсменки были сильнее.

Остальные пары: США — Латвия, Румыния — Россия, Бразилия — Германия, Испания — Япония, Швейцария — Канада, Бельгия — Казахстан, Словакия — Британия.

Напрямую в финальный турнир попали финалисты нынешнего розыгрыша сборные Австралии и Франции, хозяйки из Венгрии и команда Чехии, которая получила «уайлд-кард» от организаторов.
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Тэги: Кубок федерации женский теннис белорусский теннис Беларусь-Нидерланды Город: Будупешт

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