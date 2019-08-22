Концерт в поддержку приюта для животных пройдет 6 сентября в Минске

Благотворительный концерт «Фолькоцікі» пройдет в Минске 6 сентября. Собранные на мероприятии средства будут направлены в поддержку приюта для животных «Домик Спасенных Душ».

Концерт «Фолькоцікі» проводится уже во второй раз сообществом Hornbreaking Promo совместно с приютом. В этом году на сцене клуба «Брюгге» (Партизанский пр-т, 6а) выступят белорусские фолк-метал и рок-группы Re1ikt, «Адарвірог», Sakramant и Omut.

Начало в 18:00. Стоимость билетов на входе — 5 рублей.

«Домик Спасенных Душ» — это созданный по личной инициативе волонтеров мини-приют, расположенный в обычном частном доме. В нем коты и собаки живут, пока для них не найдется новая семья.