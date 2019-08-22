Эксперты МАГАТЭ дали рекомендации для повышения безопасности БелАЭС

Эксперты МАГАТЭ завершили 18-дневную миссию по анализу эксплуатационной безопасности атомной станции.

В состав группы входили 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США, а также представители МАГАТЭ. Они оценивали такие сферы, как лидерство и управление безопасностью, подготовка и квалификация персонала, эксплуатация, ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию. Предварительные выводы группы экспертов были представлены на пресс-конференции в Островце.

Так, в качестве положительных практик эксперты отметили «надежную систему аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий на станции с использованием оборудования, не зависящего от внешних источников энергоснабжения и оснащенного аппаратурой речевого оповещения».

Также они отметили наличие в специальной пожарной части БелАЭС защитного сооружения такого же уровня защищенности, как и у укрытия для персонала станции; наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций.

Вместе с тем эксперты дали несколько рекомендаций для повышения эксплуатационной безопасности. В частности они рекомендовали эксплуатирующей организации обеспечить «надлежащее руководство всеми видами деятельности, связанными с разработкой и выполнением эксплуатационных программ», усилить контроль и надзор «за программой ввода в эксплуатацию, включая мероприятия по предотвращению потенциального попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции», а также внедрить «программу учета опыта эксплуатации, чтобы обеспечить ознакомление и учет уроков из внутреннего и внешнего опыта эксплуатации».

Руководитель миссии Юрий Мартыненко отметил, что команда завершила работу на площадке 22 августа и по ее результатам уже выпущен предварительный релиз. Однако на придание отчету по результатам работы миссии окончательной формы уйдет около 12 недель, после этого отчет будет официально представлен правительству Беларуси. Правительство «примет решение, какой статус этот отчет будет иметь».