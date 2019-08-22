Первый энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию позже намеченного

Завершить ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в начале 2020 года, а не в декабре 2019-го, как заявлялось ранее.

Это следует из разъяснений заместителя министра энергетики Михаила Михадюка в ходе пресс-конференции в Островце.

Чиновник встретился с журналистами в рамках пресс-конференции по итогам завершения миссии МАГАТЭ по анализу эксплуатационной безопасности БелАЭС.

В совместном релизе МАГАТЭ и администрации станции было отмечено, что «первый блок планируется пустить в эксплуатацию в следующем году».

На вопрос БелаПАН, когда все же будет введен в эксплуатацию первый энергоблок станции, чиновник ответил: «Есть особенность ввода в эксплуатацию атомных станций. Вводом считается дата после завершения опытно-промышленной эксплуатации. После включения ядерной установки в работу есть период, когда постепенно набирается мощность и проводятся соответствующие исследования, предусмотренные специальными программами. Мы планируем, что полностью опытно-промышленная стадия эксплуатации будет завершена в следующем году».

После официальной части замминистра заявил журналистам, что сейчас стоит задача «не допустить той спешки, которая бы повлияла на будущую безопасность».

«Есть строгий регламент, который прописан всеми пусковыми инструкциями и программами по каждому направлению, технологической цепочке, — сказал он. — На каждую из них у нас сегодня есть программы. Прежде чем выходить на испытания какой-то технологической цепочки, наш персонал ее отрабатывает на тренажере и потом идет в смену. Сегодня наш эксплуатационный персонал станции работает в сменах уже круглосуточно, как и на действующей станции. И проводит пусконаладочные работы вместе с нашим генподрядчиком, который осуществляет техническое руководство, а мы — общее руководство».

«Мы сегодня находимся на стадии — буквально через день-два начнем — очень важного этапа — гидроиспытания и промывки. Но вы понимаете, что станция — это очень сложный комплекс, это даже не завод, в котором десятки тысяч технологических цепочек. А на стадии пусконаладочных работ бывают [ситуации, когда] где-то что-то подтекло, задвижка заклинила. Всякие такие технологические вопросы. Поэтому давайте не будем загадывать [срок ввода первого энергоблока]. Мы планируем, что постепенно сделаем гидроиспытания, выйдем на этап холодной и горячей обкатки, сделаем ревизию после этих обкаток и пойдем на физический пуск», — добавил Михадюк.

Он подтвердил, что в декабре 2019 года в планах генерального подрядчика стоит задача провести только физический пуск первого энергоблока, на этапе которого загружается ядерное топливо.