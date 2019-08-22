В Британии выйдет сериал о «русском шпионе Владимире Путине»

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Документальный мини-сериал режиссера Ника Грина покажут в эфире Channel 4.


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Производством трехсерийного фильма занимается студия Rogan Productions, съемки пройдут в России, США, Британии и других странах Европы, передает channel4.com.

«В нем будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина распространялись по всему миру — от Крыма до Солсбери и Вашингтона», — рассказали в пресс-службе телеканала.
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Тэги: документальный фильм разведчик Россия-Великобритания Персона: Ник Грин Владимир Путин

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