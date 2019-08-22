Видеофакт. Украинский волонтер показал «самую быструю и успешную» операцию против сепаратистов

/
Просмотров: 706

Вооруженные силы Украины уничтожили базу пророссийских сепаратистов на Донбассе в середине июля, за неделю до вступления в силу перемирия.

Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин в четверг, 22 августа.

По его словам, боевой-разведывательной группе К-2 и бойцам из 54-й механизированной бригады хватило всего 12 минут. В операции участвовало 35 человек. Им удалось практически полностью уничтожили базу сепаратистов и всю технику, находящуюся там, включая зенитно-ракетный комплекс. По его словам, в результате операции было убито около 20 сепаратистов, ранено 11.

Мысягин назвал эту операцию самой быстрой и успешной для ВСУ за все время войны на востоке Украины.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ВСУ ДНР ООС Украина-Россия Персона: Юрий Мысягин

Другие материалы на эту тему:

Украина перебросила войска к Азовскому морю после массовых задержек судов РФ

Украина перебросила войска к Азовскому морю после массовых задержек судов РФ

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

Войска ДНР приведены в боевую готовность?

В армии ДНР воюет бывший минский милиционер-убийца

В армии ДНР воюет бывший минский милиционер-убийца