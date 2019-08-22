Стала известна причина гибели белорусского паралимпийца в Австрии

По предварительным данным австрийских следователей, основной версией ЧП на воде рассматривается неисправность лодки.

О гибели белорусского паралимпийца Дмитрия Рышкевича стало известно накануне вечером.

Эксперты установили, что на лодке сломалось стабилизирующее устройство, от которого зависит ее устойчивость.

По имеющейся у правоохранителей информации, белорус смог освободиться от креплений на сидении. «Отвязав веревки, он схватился за перевернутую лодку, но не удержался и мгновенно ушел под воду», — сообщает ОНТ.

Как отмечали в Минспорта, в 2003-м Дмитрий попал в автомобильную аварию и лишь чудом остался жив. Он перенес около двадцати операций и все же вернулся в спорт, теперь уже паралимпийский. Неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований по гребле академической на тренажерах «Концепт».