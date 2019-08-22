Беларусь рассчитывает в этом году вдвое увеличить экспорт электроэнергии

В августе объем экспортированной с начала года электроэнергии превысил показатель экспорта за весь прошлый год, сообщил журналистам 22 августа в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Мы экспортом занимаемся постоянно, это одно из основных направлений деятельности белорусской энергосистемы, — сказал чиновник. — В прошлом году мы экспортировали чуть более миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Благодаря проводимой планомерной работе и тому, что наша электроэнергия конкурентоспособная, благодаря проведенной ранее модернизации генерирующих мощностей в этом году мы уже [экспортировали] более миллиарда. По августу уже больше миллиарда будет. Уже превзошли рубеж прошлого года. Наши ожидания: в текущем году мы в два раза по сравнению с прошлым годом нарастим объем экспорта».

«Кроме того, мы сегодня работаем с рядом других компаний, которые выразили желание покупать у нас электроэнергию. Такой переговорный процесс сегодня идет», — добавил замминистра.

Михадюк подчеркнул, что строящаяся в Островецком районе Белорусская АЭС не будет заниматься экспортом электроэнергии как самостоятельный субъект. «Она будет работать в составе белорусской энергосистемы. Экспорт будет осуществляться по всем нормативным документам через государственное производственное объединение «Белэнерго», — пояснил он.

По данным официальной статистики, за январь—июнь 2019 года Беларусь экспортировала в соседние страны 852 млн 943 тыс. киловатт-часов электрической энергии почти на 44,31 млн долларов.

Так, в Литву было поставлено 843,753 млн кВт·ч электроэнергии более чем на 43,62 млн долларов, в Латвию — 8,623 млн кВт·ч на 654,7 тыс. долларов, в Украину — 574 тыс. кВт·ч на 32,6 тыс. долларов.

Импорт электроэнергии Беларусь осуществляла только из России. За полгода поступило 11,893 млн кВт·ч российского электричества, которое обошлось стране в 521,2 тыс. долларов.

На пресс-конференции 28 мая на БелАЭС в Островце Михаил Михадюк сообщил, что Беларусь имеет потенциал для экспорта в год более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии, сгенерированной на собственных мощностях.

Установленная мощность объединенной энергосистемы Беларуси на 1 января составляла 10.068,68 МВт. На энергоисточники в ведении государственного производственного объединения «Белэнерго» приходилось 88,8% мощности всей отечественной энергосистемы — 8.938,34 МВт. Мощность действующих в стране 42 тепловых электростанций составляла 8.841,08 МВт, а 25 гидроэлектростанций и Новогрудского ветроэлектрического парка — 88,26 и 9 МВт соответственно. Мощность блок-станций — генерирующих установок вне ведения государственного оператора — 1.130,34 МВт.

За прошлый год в стране было сгенерировано 38,79 млрд киловатт-часов электроэнергии.