Налет на ювелирный магазин: ущерб превысил миллион рублей

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Размер ущерба от разбойного нападения на ювелирный магазин «Яхонт» в Минске превысил миллион рублей.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» в эфире «Радио Минск», в магазине была проведена инвентаризация для установления ущерба.

На данный момент следователи вместе с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома проводят мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

По данным следствия, 17 августа около 11:30 двое неизвестных вошли в торговый зал «Яхонта», распылили перцовый газ, на руки одного из продавцов надели наручники, на руки второго — пластиковый хомут. После чего разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц).
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Тэги: разбой ювелирный магазин Персона: Юлия Гончарова Город: Минск

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