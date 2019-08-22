Налет на ювелирный магазин: ущерб превысил миллион рублей
Размер ущерба от разбойного нападения на ювелирный магазин «Яхонт» в Минске превысил миллион рублей.
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На данный момент следователи вместе с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома проводят мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.
По данным следствия, 17 августа около 11:30 двое неизвестных вошли в торговый зал «Яхонта», распылили перцовый газ, на руки одного из продавцов надели наручники, на руки второго — пластиковый хомут. После чего разбили витрины, забрали преимущественно золотые ювелирные изделия и скрылись.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц).