«Минирование» зданий в Минске: правоохранители рассчитывают выйти на след злоумышленников в ближайшее время

В ближайшее время правоохранительные органы рассчитывают продвинуться в поиске злоумышленников, заявивших о минировании ряда зданий в Минске 19 августа. Об этом сообщил начальник управления процессуального контроля управления Следственного комитета по Минску подполковник юстиции Андрей Кожевников 22 августа на встрече с узким кругом журналистов.

Видео встречи размещено на сайте МВД. Информационная компания БелаПАН на встречу приглашена не была.

По словам Кожевникова, сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий. «О чем-то говорить еще рано, но уверен, что теми способами и методами, которыми мы владеем, по этим уголовным делам в ближайшее время какие-то дополнительные данные мы получим. Это продвинет нас в расследовании и установлении лиц, причастных к совершению преступления», — сказал он.

Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин отметил, что обычно следы сообщений о минировании объектов поступают из-за пределов Беларуси, чаще всего — из сопредельных государств и стран Западной Европы.

Для анонимной передачи информации злоумышленники используют Tor, VPN, анонимные сервисы электронной почты, прокси-серверы, сообщил он. «Были и случаи использования VoIP-телефонии, чтобы скрыть свое местонахождение», — добавил Вяткин.

Замначальника главного управления уголовного розыска МВД Максим Свирид заявил, что правоохранительные органы готовы реагировать сразу на несколько сообщений об опасности, обследовать одновременно более десяти объектов. «Органы внутренних дел и наши коллеги обеспечены технически, материально и человеческим ресурсом для того, чтобы адекватно отреагировать на несколько поступивших информаций. За это беспокоиться гражданам нет необходимости», — заверил он.

В течение дня 19 августа неизвестные сообщили о минировании ряда объектов в столице: пяти гостиниц, аэропорта, железнодорожного вокзала, торговых центров Dana Mall, Galleria Minsk, «Столица» и Galileo, офисного центра Rubin Plaza, редакции портала onliner.by. По сообщению onliner.by, информация о минировании поступила на электронную почту от «группировки Orwell» (в последние месяцы от имени этой группировки осуществлялся ряд ложных минирований в городах Украины). Во всех случаях эвакуировали людей. Информация о минировании не подтвердилась, опасные предметы обнаружены не были.

СК возбудил угловное дело «по фактам заведомо ложных сообщений об опасности» (ч. 1 ст. 340 УК).

По данным МВД, с начала текущего года в стране зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает ведомство, сообщения чаще всего поступают посредством телефонных звонков или на электронную почту «заминированных» объектов или организаций (торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы и т.д.). При этом ни один такой факт не подтвердился.