Определены дата и место прощания с литератором Леонидом Дайнеко

Прощание с белорусским поэтом и прозаиком, членом совета Союза белорусских писателей (СБП) Леонидом Дайнеко пройдет с 11 до 12 часов 25 августа в ритуальном зале № 1 столичного спецкомбината коммунально-бытового обслуживания на улице Ольшевского, 12, сообщает пресс-служба СБП.

Фото svaboda.org

Литератор скончался 21 августа в Минске. Ему было 79 лет.

Леонид Дайнеко родился 28 января 1940 года в деревне Дмитровка 2-я (Кличевский район Могилевской области).

В 1967 году окончил отделение журналистики Белорусского государственного университета. Работал старшим редактором на Витебской студии телевидения, Белорусском телевидении. В 1972—1989 годах занимал должность ответственного секретаря в журнале «Маладосць», с 1989 года — заведующий редакцией поэзии издательства «Мастацкая літаратура». С 1970 года член Союза писателей БССР, правопреемником которого является СБП.

Первое стихотворное произведение опубликовал в 1961 году. Автор поэтических сборников «Галасы» (1969), «Бераг чакання» (1972), «Начныя тэлеграмы» (1974), «Мая вясна саракавая» (1979), «Вечнае імгненне» (1985), «Сняжынкі над агнём» (1989), сборника рассказов «Бацькава крыніца» (1976), романов «Людзі і маланкі» (1978), «Запомнім сябе маладымі» (1981), «Футбол на замініраваным полі» (1983), «Меч князя Вячкі» (1987), «След ваўкалака» (1988), «Жалезныя жалуды» (1990) и других.

Исторический роман «Меч князя Вячкі» в 1988 году принес Дайнеко звание лауреата литературной премии Союза писателей БССР имени Ивана Мележа. За это же произведение вкупе с романом «След ваўкалака» литератор удостоился Государственной премии Беларуси имени Кастуся Калиновского в 1990 году.

С 1993 года Дайнеко занимался предпринимательской деятельностью, в частности основал фирмы «Пасад» и «БелПі». Последняя ранее занималась выпуском различных видов алкогольной продукции под маркой «Крамбамбуля».