БАТЭ крупно проиграл «Астане»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА борисовский БАТЭ проиграл «Астане» со счетом 0:3 (голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурйонссон, 52, с пенальти).

Встреча прошла 22 августа на поле казахстанского клуба.

За борисовчан выступали: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Сарока, 79), Риос, Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага (Виллюмсон, 61), Симович, Мукам (Туоминен, 54).

Предупреждение у БАТЭ получили Мукам (26) и Симович (81).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:22 в пользу «Астаны» (первый тайм — 3:10), из них в створ ворот — 2:6 (2:4), опасные атаки — 37:34 (16:18), угловые удары — 1:3 (0:1), офсайды — 1:1 (1:0), штрафные удары — 10:12 (7:7).

Ответная игра состоится 29 августа в Борисове. Победитель пары выступит в групповом раунде турнира.

C 2008 года БАТЭ только два раза не выходил в основной раунд еврокубков. В обоих случаях борисовчане проигрывали казахстанским клубам: