Пропавшая в Кировском районе пятилетняя девочка найдена

/ Общество
Просмотров: 1874

Настоящий переполох, который возник сегодня в деревне Скачок (Кировский район), закончился хэппи-эндом.

Напомним, около четырех часов дня по тревоге были подняты милиция и спасатели. Поводом послужило сообщение о пропавшей пятилетней девочке-инвалиде.

Беспокойство еще придавал тот факт, что рядом с двором, где была она, находится лес.

На поиски кроме представителей экстренных служб выдвинулись и жители Скачка.

К счастью, ребенок был обнаружен достаточно быстро — сотрудник милиции нашел пропажу, спящей на соломе у одного из домов.

В настоящее время девочка находится с родными, с ней, как сообщили в пресс-службе МВД, все хорошо.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек дети Город: Кировск

Другие материалы на эту тему:

Сколько в Германии стоят дети

Сколько в Германии стоят дети

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Как минчане называют детей: рейтинг самых распространенных и редких имен

Как минчане называют детей: рейтинг самых распространенных и редких имен

Фотопроект «Беларусь. Молодость». Мария Сонгаль — Родившийся рано

Фотопроект «Беларусь. Молодость». Мария Сонгаль — Родившийся рано