Пропавшая в Кировском районе пятилетняя девочка найдена

Настоящий переполох, который возник сегодня в деревне Скачок (Кировский район), закончился хэппи-эндом.

Напомним, около четырех часов дня по тревоге были подняты милиция и спасатели. Поводом послужило сообщение о пропавшей пятилетней девочке-инвалиде.

Беспокойство еще придавал тот факт, что рядом с двором, где была она, находится лес.

На поиски кроме представителей экстренных служб выдвинулись и жители Скачка.

К счастью, ребенок был обнаружен достаточно быстро — сотрудник милиции нашел пропажу, спящей на соломе у одного из домов.

В настоящее время девочка находится с родными, с ней, как сообщили в пресс-службе МВД, все хорошо.