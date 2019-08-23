Акции «Балтийский путь» исполняется 30 лет

23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей стран Балтии взялись за руки и создали живую цепь от Таллинна через Ригу до Вильнюса. «Балтийский путь» стал одним из самых ярких примеров политических акций ненасильственного сопротивления в мире.

Фото с сайта rus.delfi.lv

Всего живая цепь растянулась на 670 километров, была самой большой и знаменательной акцией Балтийских стран в их борьбе за восстановление независимости и свободы.

Участники акции хотели напомнить о том, что Балтийские страны вошли в состав СССР в 1940 году после подписания 23 августа 1939 года пакта Молотова-Риббентропа (секретного соглашения между СССР и нацистской Германией, который предусматривал раздел стран Восточной Европы на сферы влияния).

50 лет спустя после подписания этого документа 23 августа 1989 года в 19:00 зазвучали колокола Балтийских храмов. Траурные ленты украшали еще год назад запрещенные национальные флаги.

К участникам «Балтийского пути» обратились представители национальных движений: «Rahvarinne» (Эстония), Народный фронт Латвии и «Sajudis» (Литва). Из уст в уста передавались слова «свобода» на всех трех языках — «laisve», «svabadus» un «brīvība».

В огромных кострах горели символы нацистской Германии и коммунистического СССР. Балтийцы потребовали прекращение длившейся уже полвека советской оккупации, русификации и коммунистического геноцида.

«Балтийский путь» был одним из важнейших шагов в пути по восстановлению независимости Балтийских стран. Также эта акция была положительным примером для других стран в их стремлении к независимости. Вскоре после «Балтийского пути» обрушилась Берлинская стена, началась Бархатная революция в Чехословакии и пал режим Чаушеску в Румынии.

Организация ЮНЕСКО включило документальные материалы о «Балтийском пути» в международный регистр программы «Память мира».