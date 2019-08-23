«Меня либо грохнут, либо посадят». Журналист Сергей Сацук прокомментировал обвинения на БТ

Редактор онлайн-газеты «Ежедневник» Сергей Сацук, автор серии журналистских расследований о коррупции в Минздраве, считает, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность. Так он прокомментировал БелаПАН сюжет, показанный 22 августа в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Фото со страницы Сергея Сацука в соцсети

В сюжете Сацука, по сути, обвинили в написании заказных статей. В частности, бизнесмен Виктор Медведский, фигурант уголовного дела о неуплате налогов представительством иностранной компании, которая занимается поставками товаров медицинского назначения, заявил на камеру, что передал Сацуку информацию о коррупционной схеме.

Схема эта, по его словам, связана с закупкой продукции компании «Макафарма». По словам Медведского, он хотел, чтобы журналист провел расследование и написал статью. Позже статья вышла на сайте «Ежедневника» под заголовком «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови». Медведский утверждал, что для работы над расследованием передал Сацуку 3 тысячи долларов.

«Против меня началось то, что мне и обещали, — исполнение угрозы расправой, если я не остановлюсь, — рассказал БелаПАН Сацук. — В конце 2018 года ко мне пришел человек (не Медведский), который предложил интересный материал для статьи о коррупции. Я подключил зарубежных коллег, проверил предложенную информацию, она подтвердилась. Я решил работать с материалом дальше. Мне предложили финансовую поддержку, покрыть расходы моего расследования. Я этому человеку сказал, что в рамках данного материала никаких денег мы не берем и не можем брать».

По словам Сацука, в то время он попытался открыть на краудфандинговой платформе ulej.by сбор средств на поддержку журналистских расследований, но его заявку не приняли.

«Тогда я решил открыть собственную кампанию по сбору средств — написал об этом статью («Если надоела системная коррупция в Беларуси» от 9 января 2019 года. — БелаПАН). В ней указал, что все деньги задекларирую, указал, куда можно деньги перечислять. Человеку, который ко мне приходил, я так и сказал: если хотите поддержать нашу работу, вот туда и перечисляйте деньги. В любом случае, я предупредил, что буду опрашивать в расследовании обе стороны, и неизвестно еще, какая статья получится, может и против вас повернется», — рассказал Сацук.

По словам журналиста, цитату, показанную в сюжете, его авторы взяли из его публикации о сборе средств. Вот эта цитата: «В последнее время получаю много предложений об оказании финансовой помощи в проведении журналистских расследований. Даже от коллег. Всегда отвечал отказом, но накануне публикации нового коррупционного разоблачения решил сдаться».

«После выхода первой из двух статей о коррупции, где в том числе упоминался и Медведский, ко мне пришел неожиданный человек, не буду пока раскрывать его имя. Он прямо мне сказал: если не остановлюсь, меня либо грохнут, либо посадят», — рассказал Сацук.

После этого он приостановил выход второй статьи, где разоблачались финансовые схемы, из-за беспокойства «о безопасности семьи».

По словам журналиста, в настоящее время правоохранительные органы им не интересуются.

«Они меня поставили на прослушку еще три месяца назад, после публикации в «Советской Белоруссии» (речь идет о материале «Что стоит за расследованиями «Ежедневника» от 9 апреля — БелаПАН.). Я уже давно работаю в этом направлении и понимаю: если все мои контакты не отвечают, это значит, что меня взяли в разработку», — сказал Сацук.

Он также сообщил, что при подготовке статьи о коррупции в Минздраве советовался с сотрудником из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

«Мы делились с ним какой-то информацией на медицинскую тематику. Я ему конечный вариант статьи показывал, он обещал мне сотрудничество и дальше. Однако после публикации в «Советской Белоруссии» пропал», — отметил журналист.

«Я уверен, что все это (якобы я пишу заказные статьи) против меня было специально организовано. Любой бизнесмен подтвердит, сколько денег мне ни предлагали, я всегда отказывался», — подчеркнул Сацук.