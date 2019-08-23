ГАИ устроила облаву на нерадивых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Витебской области провели совместный рейд с сотрудниками городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Как рассказали в ГАИ, подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно, и каждый раз в сети автоинспекторов попадаются нерадивые водители, которые никак не реагируют на световые и звуковые сигналы спецтранспорта.

В нынешний раз за непропуск «скорой» было составлено семь административных протоколов по ч. 9 ст. 18. 14 КоАП (за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения, предусмотрен штраф до 10 базовых величин и даже возможно лишение водительских прав на срок до одного года).