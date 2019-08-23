Одиннадцать воевавших на Донбассе иностранцев получили гражданство Украины

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Владимир Зеленский дал украинское гражданство 11 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских сил.

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«Все лица, которые приняты в гражданство согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности на востоке государства», — сообщается на сайте главы Украины.

В пресс-службе Зеленского назвали лишь одного иностранца из 11-ти, который получил гражданство. Это чеченец Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Украина-Россия война на Донбассе Персона: Владимир Зеленский Город: Киев

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