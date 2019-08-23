Huawei потеряла 10 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei Technologies Co. ожидает, что влияние торговых ограничений США на ее бизнес будет меньше, чем первоначально предполагалось, но компания ищет способы заменить ключевых американских поставщиков.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Huawei Эрика Сюя сообщает Bloomberg в пятницу, 23 августа.

Ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на 10 млрд долларов годовую выручку в подразделении потребительских устройств Huawei, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, сообщил Сюй.

Однако общий ущерб, нанесенный компании, будет «немного меньше» первоначальной оценки, которую давал основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне. По его прогнозам, продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд.

Huawei продолжает разрабатывать альтернативы американским технологиям, необходимым для изготовления ее оборудования, сообщил Сюй на пресс-конференции.

В мае США внесли Huawei в «черный список», поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства.