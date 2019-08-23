Экс-директор «Белэнергосетьпроекта» получил 8,5 года колонии

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К 8,5 года колонии усиленного режима приговорил суд бывшего директора «Белэнергосетьпроекта». Проходивший с ним по делу замгендиректора РУП «Объединенное диспетчерское управление» получил 8 лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.


КГБ: директор РУП «Белэнергосетьпроект» задержан с поличным при получении взятки в 20 тысяч долларов

Фигуранты дела были задержаны с поличным в сентябре 2018 года. Как сообщила пресс-служба КГБ, должностные лица «организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков». Размер незаконного вознаграждения, которое получил директор «Белэнергосетьпроекта», составил 20 тысяч долларов. Заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» выступал посредником.

Им также запрещено в течение 5 лет занимать руководящие должности.

 
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Тэги: Белэнергосетьпроект коррупция

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