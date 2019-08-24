Румас рассказал о нулевой инфляции в августе

С начала августа инфляция находится на нулевом уровне, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Он рассказал, что за семь месяцев 2019 года рост потребительских цен составил 3,1% при прогнозе на год 5%. По словам Румаса, нет большой опасности, что осенью будет всплеск инфляции. Об этом он заявил 23 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

Премьер-министр заявил, что у него нет полной удовлетворенности от работы экономики в первой половине нынешнего года.

«С одной стороны, выполнены все качественные показатели, и ситуация в экономике стабильная, экономика развивается сбалансировано, инфляция находится в заданных параметрах... По тому, как развивается ситуация на потребительском рынке сегодня, мы видим, что каких-то больших опасений, что к концу года будет всплеск инфляции, нет», — сказал Румас.

Кроме того, по его словам, стабильна ситуация на валютном рынке, население в январе—июне продало банкам валюты больше, чем купило, на 800 млн долларов. Белорусский рубль укрепляется не к одной валюте, а к корзине валют, что «несет новые вызовы для наших предприятий».

«Сейчас мы занимаемся проблемой положительных курсовых разниц, когда от переоценки валютных кредитов предприятия получили положительную курсовую разницу. Раньше такого не было, и им необходимо платить налоги, т.е. доход, который они получили, виртуальный, а налоги в налоговую инспекцию надо платить вполне осязаемые. И у кого большие заимствования в валюте, это крупные суммы», — отметил Румас.

По его словам, в ходе доклада Александру Лукашенко 23 августа тот согласился с предложениями правительства и «на первом этапе принял решение о том, чтобы налоговая инспекция предъявляла к взысканию налоги с курсовых разниц по итогам года».

«Стабильная ситуация на кредитном рынке, процентные ставки падают, и правительство приветствует решение Национального банка о снижении ставки рефинансирования до 9,5%. Мы ожидаем, что это приведет к снижению процентных ставок и нагрузки на экономику», — сказал Румас.

Кроме того, растут прямые иностранные инвестиции «выше плана», «мы по итогам полугодия имеем больше миллиарда долларов на чистой основе»; и ряд других «показателей качественных, которые показывают, что экономика сегодня находится в своем равновесном состоянии».

Вместе с тем, отметил Румас, экономический рост в стране ниже, чем ожидало правительство (1,3% за январь—июль при годовом прогнозе 4%).

«И сегодня на докладе у главы государства президент акцентировал на этом внимание. Конечно, стабильность очень важна, но правительство не должно забывать о взятых обязательствах по росту экономики. Это то, над чем нам придется работать более напряженно во втором полугодии», — заявил премьер-министр.