Два золота и серебро: белорусы успешно стартовали на ЧМ по гребле

Белорусская команда успешно стартовала на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ (планетарное первенство проходит в венгерском Сегеде).

Несмотря на то, что победы завоеваны в неолимпийских дисциплинах, можно надеяться, что этот задел вселит уверенность всей команде.

В пятницу белорусы положили в копилку сборной три медали:

золото

женщины, байдарка-двойка (200 метров) — Ольга Худенко/Марина Литвинчук;

женщины, каноэ-одиночка (500 метров) — Алена Ноздрева.

серебро

мужчины, каноэ-одиночка (500 метров) — Никита Бориков.

Всего на ЧМ будет разыграны 30 комплектов медалей.