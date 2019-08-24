Два золота и серебро: белорусы успешно стартовали на ЧМ по гребле
Белорусская команда успешно стартовала на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ (планетарное первенство проходит в венгерском Сегеде).
Несмотря на то, что победы завоеваны в неолимпийских дисциплинах, можно надеяться, что этот задел вселит уверенность всей команде.
В пятницу белорусы положили в копилку сборной три медали:
золото
- женщины, байдарка-двойка (200 метров) — Ольга Худенко/Марина Литвинчук;
- женщины, каноэ-одиночка (500 метров) — Алена Ноздрева.
серебро
- мужчины, каноэ-одиночка (500 метров) — Никита Бориков.
Всего на ЧМ будет разыграны 30 комплектов медалей.