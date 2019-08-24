Два золота и серебро: белорусы успешно стартовали на ЧМ по гребле

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Белорусская команда успешно стартовала на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ (планетарное первенство проходит в венгерском Сегеде).

Несмотря на то, что победы завоеваны в неолимпийских дисциплинах, можно надеяться, что этот задел вселит уверенность всей команде.

В пятницу белорусы положили в копилку сборной три медали:

золото

  • женщины, байдарка-двойка (200 метров) — Ольга Худенко/Марина Литвинчук;
  • женщины, каноэ-одиночка (500 метров) — Алена Ноздрева.

серебро

  • мужчины, каноэ-одиночка (500 метров) — Никита Бориков.

Всего на ЧМ будет разыграны 30 комплектов медалей.
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Тэги: гребля на байдарках и каноэ Персона: Ольга Худенко Марина Литвинчук Алена Ноздрева Никита Бориков Город: Сегед

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